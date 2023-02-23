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Лига Европы
23 февраля 2023, 20:40 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:54
2338
11

В компании с Дмитрием Топаловым. Шахтер огласил состав на матч с Ренном

Команды проведут ответную встречу плей-офф Лиги Европы

23 февраля 2023, 20:40 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:54
2338
11
В компании с Дмитрием Топаловым. Шахтер огласил состав на матч с Ренном
ФК Шахтер Донецк

В 22:00 по киевскому времени на поле стадиона «Роазон Парк» в Ренне начнется ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором повторно отношения выяснят местный «Ренн» и донецкий «Шахтер».

Напомним, в первой игре со счетом 2:1 победили «горняки».

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Топалов, Траоре.

В стартовом составе донецкой команды значится 24-летний левый вингер Дмитрий Топалов. Он по позиции заменит своего тезку Крыськива, который был в старте «Шахтера» на первую игру с «Ренном» и, напомним, отметился в ней голом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Шахтер».

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Ренн Ренн - Шахтер Шахтер Донецк Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Burevestnik
на фото на першому плані звєзда пітерскаго газпрома
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chackk
Топалов,хто це?
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+2
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avk2307
Крыськива и в заявке нет
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0
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Syrnadoping
З таким складом і дірявим захистом донецької команди поставив на Ренн тотал+1.5 та на прохід французів. Кофф непоганий вийшов
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-1
Maks Krot
У Крыськива что травма ? Вчера сегодня никто ничего не говорили,тяжело будет ещё и без крыськива ,ну верим в положительный результат  и без него 
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-2
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