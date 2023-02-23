В компании с Дмитрием Топаловым. Шахтер огласил состав на матч с Ренном
Команды проведут ответную встречу плей-офф Лиги Европы
В 22:00 по киевскому времени на поле стадиона «Роазон Парк» в Ренне начнется ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором повторно отношения выяснят местный «Ренн» и донецкий «Шахтер».
Напомним, в первой игре со счетом 2:1 победили «горняки».
«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Топалов, Траоре.
В стартовом составе донецкой команды значится 24-летний левый вингер Дмитрий Топалов. Он по позиции заменит своего тезку Крыськива, который был в старте «Шахтера» на первую игру с «Ренном» и, напомним, отметился в ней голом.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Шахтер».
🧡 Склад «Шахтаря» на другий матч із «Ренном» у Лізі Європи УЄФА.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2023
⏰ Початок гри – о 22:00 📺 MEGOGO#Shakhtar #UEL #РеннШахтар pic.twitter.com/RSufMBs3tl
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