В компании с Дмитрием Топаловым. Шахтер огласил состав на матч с Ренном

В 22:00 по киевскому времени на поле стадиона «Роазон Парк» в Ренне начнется ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором повторно отношения выяснят местный «Ренн» и донецкий «Шахтер».

Напомним, в первой игре со счетом 2:1 победили «горняки».

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Топалов, Траоре.

В стартовом составе донецкой команды значится 24-летний левый вингер Дмитрий Топалов. Он по позиции заменит своего тезку Крыськива, который был в старте «Шахтера» на первую игру с «Ренном» и, напомним, отметился в ней голом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ренн» – «Шахтер».