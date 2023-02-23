Взрывной сезон Осимхена: как нигериец ведет Наполи к чемпионству

Долгое время «Наполи» был клубом, которому постоянно чего-то не хватало. Уже несколько раз неаполитанцы оказывались около скудетто, но никак не могли к нему приблизиться. В этом сезоне «адзурри» наконец-то выглядят целостной командой, которой по силам выиграть чемпионство.

Одним из важнейших игроков в составе нынешнего «Наполи» является Виктор Осимхен. Нигериец проводит лучший сезон в карьере, являясь самым результативным игроком неаполитанского клуба.

Путешествие Осимхена по Европе началось с «Вольфсбурга», где он провел, однако, не лучший период. Виктор сыграл только 16 матчей за немецкий клуб, не отличившись результативными действиями.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен в составе Вольфсбурга

Увидев, что из этого сотрудничества ничего не получается, «волки» отправили футболиста в бельгийский «Шарлеруа» на правах аренды. Там нигериец выступил гораздо лучше, забив 20 мячей в 36-ти матчах. После успешного сезона в Бельгии карьерные перспективы форварда в Европе начали проясняться.

В июле 2019 года «Шарлеруа» выкупил нападающего всего за 3,5 млн евро. При этом уже через месяц бельгийцы продали игрока в «Лилль» за 24,5 миллиона. Во французском клубе Осимхен провел только один, но весьма успешный сезон.

Виктор сыграл 27 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Он был признан лучшим игроком «Лилля» по итогам сезона 2019/20. Дела складывались хорошо, но подоспел «Наполи», который очень хотел заполучить молодого форварда. Неаполитанцы обычно не заключают крупные сделки, но за нигерийца заплатили рекордные 75 млн евро.

Трансферная стоимость Осимхена была высокой, особенно по меркам итальянского чемпионата, но Виктор быстро начал отрабатывать вложенные в него средства. Уже во втором своем матче в Серии А он оформил первую результативную передачу, а в третьем – забил первый гол.

В сезоне 2019/20 нападающий забил 10 мячей в чемпионате Италии. Наверняка, было бы больше, если бы не травма плеча. В следующем сезоне нигериец забил на 4 гола больше и был признан лучшим молодым игроком Серии А.

Нынешняя кампания является лучшей в карьере Осимхена. К настоящему времени 24-летний форвард забил 18 мячей в чемпионате Италии, а ведь до конца сезона еще далеко. Виктор является лучшим бомбардиром Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице Лаутаро Мартинеса на 5 голов.

Если смотреть по топовым лигам, нигериец забивает больше, чем Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски, на счету которых по 15 мячей в национальных чемпионатах. Больше него забивает только Эрлинг Холанд, но у норвежца совсем запредельные цифры: 26 голов в 23-х матчах АПЛ.

В текущем сезоне Осимхен забивает в среднем 1,02 гола за 90 минут. Более высокие показатели только у Холанда (1,37/90) и Джованни Рейны (1,05/90). Однако полузащитник дортмундской «Боруссии» получает намного меньше игрового времени, чем форвард «Наполи».

В Серии А на счету Виктора 32 удара в створ ворот. Больше только у Лаутаро (33). При этом нигериец уже 19 раз оказывался в положении вне игры. Это третий показатель по офсайдам в Серии А. Без этого нападающий, вероятно, мог бы забить еще больше.

Вернувшись после травмы в октябре, Осимхен отличается практически в каждом матче неаполитанцев. Виктор забил в последних семи матчах кряду в Серии А, причем в двух из них он оформил дубль. В поединке против «Сассуоло» нигериец забил свой 100-й гол.

Он достиг этой отметки быстрее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси, но все же не так быстро, как Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. С каждым сезоном форвард «Наполи» заявляет о себе все громче, чем привлекает внимание топ-клубов. Однако неаполитанцы наотрез отказываются продавать игрока.

Конечно, стоит отметить, что у «Наполи» в целом высокий атакующий потенциал, что помогает Осимхену показывать хорошую результативность. Всей командой неаполитанцы забили 56 мячей в Серии А по ходу сезона. Это лучший результат в лиге и на 12 голов больше, чем у позади идущего «Интера».

Соответственно, у «адзурри» и наибольшее количество ударов по воротам соперников (187). Кроме того, в составе «Наполи» выступает лучший ассистент Серии А – Хвича Кварацхелия, на счету которого уже 10 забитых мячей и 9 результативных передач.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен

У Осимхена и Кварацхелии хороший атакующий дуэт. Пожалуй, один из лучших в Европе. Что касается Виктора, СМИ все чаще пишут об интересе к нему со стороны топ-клубов. Наверняка, летом у нигерийца будет много предложений, особенно если неаполитанцы выиграют скудетто. Но нужно ли это самому игроку?

Скорее нет, чем да. Сейчас у футболиста есть все: доверие тренера, важная роль в команде, любовь болельщиков. В новом клубе придется начинать все сначала, и главный вопрос – зачем, если «Наполи» уже сейчас является претендентом на победу в национальных и европейских турнирах.

Текст: meta.ua/sport