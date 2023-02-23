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Лига Европы
23 февраля 2023, 18:32 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:37
122
0

ВИДЕО. Травма Довбика, топ-3 Пепе, ставим на Манчестер Юнайтед

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 февраля 2023, 18:32 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:37
122
0
ВИДЕО. Травма Довбика, топ-3 Пепе, ставим на Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК
2. Ренн пригласил 220 украинских беженцев на матч против Шахтера
3. Пепе вошел в тройку самых возрастных игроков в истории плей-офф ЛЧ
4. Прогноз на матч МЮ – Барселона

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Источник Sport.ua
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