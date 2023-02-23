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Лига Европы
23 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:28
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Ренн – Шахтер: горняки в шаге от 1/8 финала Лиги Европы

Коэффициент на выход команды Йовичевича в следующий раунд – 1.76

23 февраля 2023, 18:24 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:28
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Ренн – Шахтер: горняки в шаге от 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля. 22.00. Ренн, Франция. Стадион «Роазон Парк».
Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа «Ренна» – 1.70
Победа «Шахтера» – 3.95
Ничья – 4.60

«Шахтер» продолжает удивлять Европу и делать счастливыми своих болельщиков. Даже попрощавшись с самой большой звездой периода группового этапа Лиги чемпионов Михаилом Мудриком, команда Йовичевича не только нашла в себе силы на равных противостоять крепкому французскому «Ренну», но и абсолютно заслуженно победила в Варшаве (2:1), хотя имела все шансы забивать еще и практически снимать вопрос о выходе в 1/8 финала Лиги Европы.

Когда Егор Назарина в интервью Parimatch Ukraine уверял, что в команде есть кем заменить Мурдрика, это казалось больше бравадой, психологическим трюком, когда стоит проговорить желаемое. Однако на поле стадиона «Войска польского» «горняки» выглядели собранными, и готовыми биться за эмблему на футболке, даже если фамилия на спине пока не известна большой футбольной общественности. Дебютные голы Крискива и Бондаренко в еврокубках – доказательства.

К ответному матчу с «Ренном» у «Шахтера» целую неделю, и команда целенаправленно готовится именно к нему. Пока не стартовала УПЛ, все силы «горняков» будут направлены именно на выездной поединок.

Очевидно, что встреча во Франции будет отличной от варшавской. «Ренн» в первом матче столкнулся для себя с «неприятным сюрпризом», поскольку не понимал, чего ожидать от оппонента. Не хочется проводить параллели с матчем «горняков» против «Лейпцига», когда после феерической победы в первом матче «Шахтер» без всяких шансов проиграл во втором. Обновленный состав «горняков» еще очень молод, у этих ребят практически нет опыта игр на высоком уровне. Однако эта команда Йовичевича нравится, четко считывается рисунок игры, которую хочет видеть тренер, у нынешнего «Шахтера» есть потенциал, и очень хочется верить, что эта украинская команда сможет справиться с европейскими челленджами.

«Ренн» в Лиге 1 в воскресенье победил «Клермон» и сохранил за собой 5-е место в турнирной таблице и зону в еврокубках. Однако у команды остаются амбиции на Лигу Европы и в этом сезоне. Так что просто путевку в 1/8 финала «Шахтеру» французы отдавать не собираются.

Прогноз от Parimatch Ukraine
Аналитики титульного партнера «Шахтера» Parimatch Ukraine считают шансы «горняков» на проход в 1/8 финала более приоритетными. Коэффициент на выход команды Йовичевича в следующий раунд – 1.76, в то время как на проход дальше «Ренна» – 2.05.

Однако во Франции украинцам просто точно не будет. Более того, эксперты прогнозируют «Шахтеру» поражение на «Роазон Парке». Успех хозяев в этом матче оценивают котировкой 1:70. Причем, эта победа должна быть минимальной – 1:0, кеф на такой результат – 8.30. Шансы гостей на победу значительно ниже – 4:60 до 1. Ничья идет за 3:95.

Болей за «Шахтер» в Лиге Европы и заряжай на любимую команду вместе с Parimatch Ukraine!


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футбол Лига Европы
Источник Sport.ua
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