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Лига конференций
23 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:23
1330
3

Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций

Форвард не успел восстановиться

23 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:23
1330
3
Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В 19:45 «Днепр-1» начнет ответный матч плей-офф Лиги конференции против АЕК Ларнака после поражения украинской команды в первом матче со счетом 0:1.

Отметим, что в заявке на матч нет ведущего бомбардира команды Артема Довбика, который получил повреждение на тренировке.

Днепр-1: Валеф, Виллиам, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк

В запасе: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Танчик, Назаренко

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Днепр-1 – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча
Артем Довбик Днепр-1 Днепр-1 - АЕК Ларнака Лига конференций
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Tatiana Tam
Дуже шкода. Шанси на прохід зменшились
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+1
ash
Потрібна перемога!
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0
simon andre
Посмотрим что такое Днепр без Довбыка. Смогут или нет решать им.
Ответить
0
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