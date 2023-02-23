Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций

В 19:45 «Днепр-1» начнет ответный матч плей-офф Лиги конференции против АЕК Ларнака после поражения украинской команды в первом матче со счетом 0:1.

Отметим, что в заявке на матч нет ведущего бомбардира команды Артема Довбика, который получил повреждение на тренировке.

Днепр-1: Валеф, Виллиам, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк

В запасе: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Танчик, Назаренко