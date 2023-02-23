Лига конференций23 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:23
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3
Без Довбика. Состав Днепра-1 на матч плей-офф Лиги конференций
Форвард не успел восстановиться
23 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 23 февраля 2023, 18:23
1330
3
В 19:45 «Днепр-1» начнет ответный матч плей-офф Лиги конференции против АЕК Ларнака после поражения украинской команды в первом матче со счетом 0:1.
Отметим, что в заявке на матч нет ведущего бомбардира команды Артема Довбика, который получил повреждение на тренировке.
Днепр-1: Валеф, Виллиам, Сваток, Сарапий, Амаш, Рубчинский, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Пеглоу, Гуцуляк
В запасе: Рыбак, Кинарейкин, Кононов, Горбунов, Когут, Танчик, Назаренко
Читайте также:Днепр-1 – АЕК Ларнака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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