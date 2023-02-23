«Он хочет в АПЛ». Лейпциг не планирует летом продавать Гвардиола

Наставник «Лейпцига» Марко Розе после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» подтвердил, что ведущий защитник Йошко Гвардиол хочет перебраться в Англию.

Однако пока что этого не будет.

«Я уверен, что Гвардиол в следующем сезоне останется игроком «Лейпцига». Он говорит, что хочет перебраться в АПЛ, но не говорит, когда именно. Я попросил клуб, чтобы Йошко остался еще на сезон», — сказал Розе.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 27 матчей и забил 2 гола.