Англия23 февраля 2023, 18:13 |
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«Он хочет в АПЛ». Лейпциг не планирует летом продавать Гвардиола
Марко Розе считает, что игрок останется
23 февраля 2023, 18:13 |
214
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Наставник «Лейпцига» Марко Розе после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» подтвердил, что ведущий защитник Йошко Гвардиол хочет перебраться в Англию.
Однако пока что этого не будет.
«Я уверен, что Гвардиол в следующем сезоне останется игроком «Лейпцига». Он говорит, что хочет перебраться в АПЛ, но не говорит, когда именно. Я попросил клуб, чтобы Йошко остался еще на сезон», — сказал Розе.
В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел 27 матчей и забил 2 гола.
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