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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, в ответном матче ЛЧ выпущу 9 форвардов»
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 17:31 |
875
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, в ответном матче ЛЧ выпущу 9 форвардов»

У команды возникли проблемы в атаке

23 февраля 2023, 17:31 |
875
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, в ответном матче ЛЧ выпущу 9 форвардов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

«Манчестер Сити» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов не сумел обыграть «Лейпциг» (1:1), а тренер английской команды Пеп Гвардиола в шутку предложил решение проблемы с небольшим количеством опасных моментов.

«Возможно, в ответной игре я пойду по безумному пути и выпущу 9 форвардов. Если вы ожидали, что мы выиграем 5:0, то реальность не такая. Матч без замен? Я видел, что команда играет хорошо, особенно в полузащите, поэтому я решил продолжать так, как было со старта».

«Игрокам после матча я сказал, чтобы держали голову выше, все нормально. Надеюсь, через три недели мы будем в отличных кондициях и сыграем лучше», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Пеп Гвардиола Лига чемпионов
Источник BBC
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Комментарии 2
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donnerwetter
Вот такое я даже в записи посмотрю!
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Герман Чит- Оглы
И двух воротников..... 
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