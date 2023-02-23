Пеп ГВАРДИОЛА: «Возможно, в ответном матче ЛЧ выпущу 9 форвардов»

«Манчестер Сити» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов не сумел обыграть «Лейпциг» (1:1), а тренер английской команды Пеп Гвардиола в шутку предложил решение проблемы с небольшим количеством опасных моментов.

«Возможно, в ответной игре я пойду по безумному пути и выпущу 9 форвардов. Если вы ожидали, что мы выиграем 5:0, то реальность не такая. Матч без замен? Я видел, что команда играет хорошо, особенно в полузащите, поэтому я решил продолжать так, как было со старта».

«Игрокам после матча я сказал, чтобы держали голову выше, все нормально. Надеюсь, через три недели мы будем в отличных кондициях и сыграем лучше», — сказал Гвардиола.