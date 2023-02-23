Колос в Турции провел два спарринга с вице-чемпионом Латвии
Команда из Ковалевки померилась силами с «Ригой»
В четверг, 23 февраля, ковалевский «Колос» провел два заключительных товарищеских матча на турецком сборе. В них украинскому клубу противостояла команда «Рига» - серебряный призер чемпионата Латвии 2022 года.
В первой игре «Колос» добился победы со счетом 2:0. По голу у ковалевцев забили Мякушко и Ильин.
В повторной встрече «Рига» взяла реванш с аналогичным результатом – 0:2.
Товарищеские матчи
«Колос» – «Рига» Латвия – 2:0
Голы: Мякушко, 13 (1:0). Ильин, 43 (2:0).
«Колос» – «Рига» Латвия – 0:2
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