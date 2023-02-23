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Товарищеские матчи
Колос К
23.02.2023, FT 2 : 0
Рига
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 17:14 | Обновлено 23 февраля 2023, 17:19
46
0

Колос в Турции провел два спарринга с вице-чемпионом Латвии

Команда из Ковалевки померилась силами с «Ригой»

23 февраля 2023, 17:14 | Обновлено 23 февраля 2023, 17:19
46
0
Колос в Турции провел два спарринга с вице-чемпионом Латвии
ФК Колос Ковалевка

В четверг, 23 февраля, ковалевский «Колос» провел два заключительных товарищеских матча на турецком сборе. В них украинскому клубу противостояла команда «Рига» - серебряный призер чемпионата Латвии 2022 года.

В первой игре «Колос» добился победы со счетом 2:0. По голу у ковалевцев забили Мякушко и Ильин.

В повторной встрече «Рига» взяла реванш с аналогичным результатом – 0:2.

Товарищеские матчи

«Колос» – «Рига» Латвия – 2:0

Голы: Мякушко, 13 (1:0). Ильин, 43 (2:0).

«Колос» – «Рига» Латвия – 0:2

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Колос Ковалевка Рига учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Сергей Мякушко Олег Ильин
Источник Sport.ua
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