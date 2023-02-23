ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отправил украинского вратаря во Львов

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о переходе вратаря Валерия Юрчука в состав ФК «Львов» на правах аренды. Другой информации об условиях сделки нет.

32-летний страж ворот выступал за команду с 2017 года, но в нынешнем сезоне потерял статус основного, проведя в УПЛ лишь 1 матч. Основным кипером является Макс Валеф.

Ранее ФК «Львов» подписал опытного вратаря Александра Рыбку.