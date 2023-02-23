Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 15:30
431
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отправил украинского вратаря во Львов
Валерий Юрчук покинул состав лидера чемпионата
23 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 15:30
431
1
Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о переходе вратаря Валерия Юрчука в состав ФК «Львов» на правах аренды. Другой информации об условиях сделки нет.
32-летний страж ворот выступал за команду с 2017 года, но в нынешнем сезоне потерял статус основного, проведя в УПЛ лишь 1 матч. Основным кипером является Макс Валеф.
Ранее ФК «Львов» подписал опытного вратаря Александра Рыбку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2023, 15:39 0
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко пообщался с игроком юношеской команды «Лацио»
Футбол | 23 февраля 2023, 00:05 0
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 22.02.2023, 20:36
Футбол | 22.02.2023, 20:26
Футбол | 23.02.2023, 13:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Как то прям статус понизили....То был легендой пару дней назад....
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2023, 12:54 13
21.02.2023, 23:54 28
22.02.2023, 16:10 5
22.02.2023, 14:00
22.02.2023, 11:20 14
22.02.2023, 12:28
21.02.2023, 11:29 5
22.02.2023, 14:40 17