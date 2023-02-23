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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 15:30
431
1

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отправил украинского вратаря во Львов

Валерий Юрчук покинул состав лидера чемпионата

23 февраля 2023, 15:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 15:30
431
1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отправил украинского вратаря во Львов
ФК Львов. Валерий Юрчук

Клуб УПЛ «Днепр-1» объявил о переходе вратаря Валерия Юрчука в состав ФК «Львов» на правах аренды. Другой информации об условиях сделки нет.

32-летний страж ворот выступал за команду с 2017 года, но в нынешнем сезоне потерял статус основного, проведя в УПЛ лишь 1 матч. Основным кипером является Макс Валеф.

Ранее ФК «Львов» подписал опытного вратаря Александра Рыбку.

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Источник СК Днепр-1
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romanchik.8409
Как то прям статус понизили....То был легендой пару дней назад....
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