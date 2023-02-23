Руслан РОТАНЬ: «В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заявил, что у игроков команды есть шанс попасть в молодежную сборную Украины:

«У нас в команде есть кандидаты в молодежную сборную, поэтому я не забываю об этом. Все зависит от самих ребят. Есть тренировочный процесс, есть матчи чемпионата.

Надо выходить на поле, показывать себя, проявлять себя, доказывать своей результативностью и эффективностью, что достоин представлять страну на международных соревнованиях. Возможно, все. Шансы есть у каждого».