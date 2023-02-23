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  4. Руслан РОТАНЬ: «В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 15:18 |
163
0

Руслан РОТАНЬ: «В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную»

Наставник «Александрии» – о составе команды

23 февраля 2023, 15:18 |
163
0
Руслан РОТАНЬ: «В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заявил, что у игроков команды есть шанс попасть в молодежную сборную Украины:

«У нас в команде есть кандидаты в молодежную сборную, поэтому я не забываю об этом. Все зависит от самих ребят. Есть тренировочный процесс, есть матчи чемпионата.

Надо выходить на поле, показывать себя, проявлять себя, доказывать своей результативностью и эффективностью, что достоин представлять страну на международных соревнованиях. Возможно, все. Шансы есть у каждого».

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Руслан Ротань Александрия сборная Украины по футболу U-21
Источник ФК Александрия
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