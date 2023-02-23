Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 15:18 |
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Руслан РОТАНЬ: «В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную»
Наставник «Александрии» – о составе команды
23 февраля 2023, 15:18 |
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Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань заявил, что у игроков команды есть шанс попасть в молодежную сборную Украины:
«У нас в команде есть кандидаты в молодежную сборную, поэтому я не забываю об этом. Все зависит от самих ребят. Есть тренировочный процесс, есть матчи чемпионата.
Надо выходить на поле, показывать себя, проявлять себя, доказывать своей результативностью и эффективностью, что достоин представлять страну на международных соревнованиях. Возможно, все. Шансы есть у каждого».
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