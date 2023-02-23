Олег ДУЛУБ: «Коренным образом изменилось отношение к россии»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о том, как изменилось его отношение к россии после начала полномасшатабной войны в Украине:

«У меня коренным образом изменилось отношение к этому государству. Раньше радовался спортивным успехам россиян на международной арене. Футбол, Олимпийские игры. Переживал за них, когда многие гнобили. Но сейчас все выжжено изнутри. Надо, наверное, много времени, чтобы раны затянулись. Сколько растет новая трава на выжженном поле?..

Всегда провожу такую аналогию по отношению к нынешним событиям, пусть и утрирую. Ты живешь в квартире. К тебе заходит сосед-алкоголик и говорит: «Мне не нравится, какие у тебя шторы, обои и книги». Начинает качать права. Хотя это не квартира соседа. Мало того что он просто врывается, так еще пытается убивать и насиловать. Реакция нормального человека - защищаться».