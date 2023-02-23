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Украина. Премьер лига
23 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:46
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0

Пикфорд близок к продлению контракта с Эвертоном

Соглашение будет рассчитано до 2024 года

23 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:46
146
0
Пикфорд близок к продлению контракта с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Пикфорд

Ливерпульский «Эвертон» близок к продлению контракта с вратарем Джорданом Пикфордом.

Продление сотрудничестве между клубом из Ливерпуля и 28-летним голкипером неминуемо. Срок действия текущего соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В 222 матчах за команду он пропустил 319 мячей.

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Джордан Пикфорд Эвертон продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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