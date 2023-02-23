Пикфорд близок к продлению контракта с Эвертоном

Ливерпульский «Эвертон» близок к продлению контракта с вратарем Джорданом Пикфордом.

Продление сотрудничестве между клубом из Ливерпуля и 28-летним голкипером неминуемо. Срок действия текущего соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В 222 матчах за команду он пропустил 319 мячей.