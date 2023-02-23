Украина. Премьер лига23 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:46
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Пикфорд близок к продлению контракта с Эвертоном
Соглашение будет рассчитано до 2024 года
23 февраля 2023, 14:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:46
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Ливерпульский «Эвертон» близок к продлению контракта с вратарем Джорданом Пикфордом.
Продление сотрудничестве между клубом из Ливерпуля и 28-летним голкипером неминуемо. Срок действия текущего соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.
Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В 222 матчах за команду он пропустил 319 мячей.
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