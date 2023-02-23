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Англия
23 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:29
149
0

Рафаэль ВАРАН: «Очень горд выступать за Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о своем положении в клубе

23 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 23 февраля 2023, 14:29
149
0
Рафаэль ВАРАН: «Очень горд выступать за Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что горд выступать за свою нынешнюю команду. Напомним, француз перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала» летом 2021 года за 40 миллионов евро.

«Я очень горд играть за «Манчестер Юнайтед». Когда я переходил в этот клуб, я хотел помочь построить новый проект, работать и вернуться на вершину», - сказал Варан.

Варан является основным центральным защитником «Манчестер Юнайтед», выступая в связке с Лисандро Мартинесом. В нынешнем сезоне Рафаэль провёл 17 матчей в английской Премьер-лиге.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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