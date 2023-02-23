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Лига конференций
23 февраля 2023, 11:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 11:31
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0

Днепр-1 – АЕК: прогноз на матч плей-офф Лиги Конференций

Встреча на Кипре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев

23 февраля 2023, 11:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 11:31
280
0
Днепр-1 – АЕК: прогноз на матч плей-офф Лиги Конференций

23 февраля. 19.45. Кошице, Словакия. Кошицкая футбольная арена
Где смотреть – медиасервис Megogo.

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа «Днепра-1» – 2.25
Победа АЕКа – 3.45
Ничья – 3.15

Один из главных претендентов на чемпионский титул в УПЛ в этом сезоне зимой точечно усилил состав, сумел сохранить Артема Довбика, которому по слухам даже улучшил контракт, и неплохо провел сборы, целенаправленно готовясь к историческому еврокубковому плей-офф против кипрского АЕКа. Но, как показала первая игра, почти три месяца без игровой практики в официальных матчах - фактор, который делает разницу.

Встреча на Кипре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, забивших победный мяч на 84-й минуте. Но минимальный результат не отражает рисунок игры. АЕК был острее, создал больше возможностей для взятия ворот, хотя днепряне тоже имели шансы. Но по статистике ударов в общей сложности – 13 против 6, в створ ворот – 5 против 4. Болельщики «Днепра-1» точно должны признать игроком матча голкипера Макса Валефа. Бразилец сделал все возможное, чтобы сохранить шансы для команды на проход в 1/8 финала Лиги конференций перед ответным матчем.

После игры Александра Кучера критиковали за несвоевременные замены и кадровые решения, и, хотя главный тренер «Днепра-1» считает, что все делал правильно, будем надеяться, что неделя работы над ошибками не пройдет зря. Днепряне возвращаются в Словакию, где проводят домашние матчи этого еврокубкового сезона. Назвать арену в Кошице фартовой для украинской команды вряд ли можно, но, по крайней мере, здесь «Днепр-1» побеждал другую кипрскую команду – «Аполлон» из Лимасола.

А вот АЕК приезжает в Словакию с хорошими воспоминаниями, здесь они побеждали в матче плей-офф Лиги Европы (1:2). В этом сезоне АЕК вообще щелкает украинские команды, как орешки. Первый стыковой матч Лиги конференций был для киприотов уже пятым против представителей УПЛ, и на счету АЕКа 4 победы и ничья (в августе они обыграли днепрян дважды – 2:1 и 3:0. А осенью в двух играх с «Динамо» одержали победу (1:0) и сыграли ничью (3:3).

А вот в Первом дивизионе Кипра позиции АЕКа пошатнулись. В последнем туре клуб из Ларнаки проиграл АЭЛу, и хоть и сохранил первое место, от второго их отделяет только 1 пункт. До завершения чемпионата остается всего 2 тура, и терять очки АЕКу никак нельзя. Так что киприоты должны расставлять приоритеты и беречь силы на два турнира.

Прогноз от Parimatch Ukraine
Аналитики титульного спонсора «Днепра-1» Parimatch Ukraine считают днепрян аутсайдерами в гонке за выход в 1/8 финала Лиги конференций. На проход украинского клуба выставлен коэффициент – 3.20, в то время как шансы АЕКа пройти дальше оценивают как 1.35 к 1.

А вот домашний матч, по мнению экспертов, может придать позитив украинским болельщикам. Котировки на победу «Днепра-1» – 2.25, на успех киприотов – 3.45, ничья идет за 3.15. Самым вероятным считается счет 1:0 с коэффициентом 7.20. В этом случае игра должна перейти в дополнительное время. Поставить на победу днепрян уже в экстра-таймах можно с коэффициентом 12.50.

Поддержи «Днепр-1» на пути в 1/8 финала, заряжай на Лигу Конференций вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига конференций
Источник Sport.ua
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