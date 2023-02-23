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Лига Европы
23 февраля 2023, 11:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 11:44
117
0

Тренер Нанта: «Если мы обыграем Ювентус, то станем легендами»

Антуан Комбуаре верит, что его команде по силам оставить итальянский гранд за бортом Лиги Европы

23 февраля 2023, 11:28 | Обновлено 23 февраля 2023, 11:44
117
0
Тренер Нанта: «Если мы обыграем Ювентус, то станем легендами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Комбуаре

Главный тренер французского «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса». Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).

«Наш соперник силён, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станем легендами», - сказал Комбуаре.

Матч «Нант» – «Ювентус» состоится сегодня, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву.

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Антуан Комбуаре Нант Ювентус Лига Европы
Источник ITA Sport Press
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