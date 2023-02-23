Тренер Нанта: «Если мы обыграем Ювентус, то станем легендами»

Главный тренер французского «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса». Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).

«Наш соперник силён, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станем легендами», - сказал Комбуаре.

Матч «Нант» – «Ювентус» состоится сегодня, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву.