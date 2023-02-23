Тренер Нанта: «Если мы обыграем Ювентус, то станем легендами»
Антуан Комбуаре верит, что его команде по силам оставить итальянский гранд за бортом Лиги Европы
Главный тренер французского «Нанта» Антуан Комбуаре поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса». Напомним, что первая игра между этими командами завершилась вничью (1:1).
«Наш соперник силён, но мы очень мотивированы и хотим сделать то, что никогда не получалось у «Нанта» — выбить из турнира итальянский клуб. Если нам удастся их обыграть, то станем легендами», - сказал Комбуаре.
Матч «Нант» – «Ювентус» состоится сегодня, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву.
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