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  4. Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре
ATP
23 февраля 2023, 09:17 |
314
0

Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре

Британец выдал еще один затяжной матч в новом сезоне

23 февраля 2023, 09:17 |
314
0
Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№70 АТР) пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Дохе.

Во втором раунде британец, который получил уайлд-кард от организаторов, обыграл четвертого сеяного Александра Зверева (№16 АТР).

Доха. Второй круг
Энди Маррей (Великобритания) – Александр Зверев (Германия) – 7:6(5), 2:6, 7:5

Отметим, что в первом круге Энди ушел с матчболов в матче с итальянцем Лоренцо Сонего (№71 АТР).

В четвертьфинале Маррей сыграет против француза Александра Мюллера (№170 АТР), для которого это будет дебютный четвертьфинал на уровне АТР.

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Энди Маррей Александр Зверев ATP Доха
Источник Sport.ua
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