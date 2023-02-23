Маррей в трехчасовом сражении обыграл Зверева в Катаре

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей (№70 АТР) пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Дохе.

Во втором раунде британец, который получил уайлд-кард от организаторов, обыграл четвертого сеяного Александра Зверева (№16 АТР).

Доха. Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) – Александр Зверев (Германия) – 7:6(5), 2:6, 7:5

Отметим, что в первом круге Энди ушел с матчболов в матче с итальянцем Лоренцо Сонего (№71 АТР).

В четвертьфинале Маррей сыграет против француза Александра Мюллера (№170 АТР), для которого это будет дебютный четвертьфинал на уровне АТР.