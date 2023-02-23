Алькарас успешно начал защиту титула в Рио-де-Жанейро
Испанец за два дня обыграл бразильца Матеуса Алвеша
Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 500 в Бразилии.
В первом круге соревнований испанец одолел бразильца Матеуса Алвеша, который получил уайлд-кард от организаторов. Отметим, что матч растянулся на два дня из-за дождя.
Рио-де-Жанейро. Первый круг
Карлос Алькарас (Испания) – Матеус Алвеш (Бразилия) – 6:4, 6:4
В следующем раунде Алькарас, который выиграл эти соревнования в прошлом году, встретится с Фабио Фоньини из Италии.
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