Алькарас успешно начал защиту титула в Рио-де-Жанейро

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас стартовал с победы на грунтовом турнире ATP 500 в Бразилии.

В первом круге соревнований испанец одолел бразильца Матеуса Алвеша, который получил уайлд-кард от организаторов. Отметим, что матч растянулся на два дня из-за дождя.

Рио-де-Жанейро. Первый круг

Карлос Алькарас (Испания) – Матеус Алвеш (Бразилия) – 6:4, 6:4

В следующем раунде Алькарас, который выиграл эти соревнования в прошлом году, встретится с Фабио Фоньини из Италии.