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  4. ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне ответного матча с Ренном
Лига Европы
23 февраля 2023, 04:40 |
26
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне ответного матча с Ренном

23 февраля «горняки» проведут выездной поединок с французским клубом в Лиге Европы

23 февраля 2023, 04:40 |
26
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне ответного матча с Ренном
ФК Шахтер Донецк

В преддверии ответного поединка с «Ренном» донецкий «Шахтер» под руководством главного тренера Игора Йовичевича провела открытую тренировку на поле стадиона «Роазон Парк».

Команда начала с разминки и квадратов, затем уделила внимание игровым упражнениям и отработке ударов по воротам. Завершилось занятие двусторонкой.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Ренн» – «Шахтер» состоится 23 февраля во Франции на стадионе «Роазон Парк».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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