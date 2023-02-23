Лига Европы23 февраля 2023, 04:40 |
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ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне ответного матча с Ренном
23 февраля «горняки» проведут выездной поединок с французским клубом в Лиге Европы
23 февраля 2023, 04:40 |
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В преддверии ответного поединка с «Ренном» донецкий «Шахтер» под руководством главного тренера Игора Йовичевича провела открытую тренировку на поле стадиона «Роазон Парк».
Команда начала с разминки и квадратов, затем уделила внимание игровым упражнениям и отработке ударов по воротам. Завершилось занятие двусторонкой.
Напомним, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Ренн» – «Шахтер» состоится 23 февраля во Франции на стадионе «Роазон Парк».
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