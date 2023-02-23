ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне ответного матча с Ренном

В преддверии ответного поединка с «Ренном» донецкий «Шахтер» под руководством главного тренера Игора Йовичевича провела открытую тренировку на поле стадиона «Роазон Парк».

Команда начала с разминки и квадратов, затем уделила внимание игровым упражнениям и отработке ударов по воротам. Завершилось занятие двусторонкой.

Напомним, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА «Ренн» – «Шахтер» состоится 23 февраля во Франции на стадионе «Роазон Парк».