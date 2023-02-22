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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 23:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:39
787
0

ВИДЕО. Гвардиол забил команде Гвардиолы. РБ Лейпциг сравнял счет

На 70-й минуте немецкая команда сумела отыграться в матче ЛЧ с «Ман Сити»

22 февраля 2023, 23:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:39
787
0
ВИДЕО. Гвардиол забил команде Гвардиолы. РБ Лейпциг сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол и Эрлинг Холанд

В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».

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На 70-й минуте немецкая команда сумела отыграться. Йошко Гвардиол забил команде Пепе Гвардиолы, выиграв воздух после подачи с углового.

ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 70 мин.

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Источник Sport.ua
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