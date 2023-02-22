Лига чемпионов22 февраля 2023, 23:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:39
787
0
ВИДЕО. Гвардиол забил команде Гвардиолы. РБ Лейпциг сравнял счет
На 70-й минуте немецкая команда сумела отыграться в матче ЛЧ с «Ман Сити»
22 февраля 2023, 23:34 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:39
787
0
В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 70-й минуте немецкая команда сумела отыграться. Йошко Гвардиол забил команде Пепе Гвардиолы, выиграв воздух после подачи с углового.
ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 70 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 11:20 13
Судьба Юргена решится после ответного матча с «Реалом»
Футбол | 22 февраля 2023, 10:59 6
На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено
Футбол | 22.02.2023, 16:10
Футбол | 22.02.2023, 18:01
Футбол | 22.02.2023, 23:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 03:43
22.02.2023, 14:30 8
22.02.2023, 00:35 4
21.02.2023, 22:20 4
22.02.2023, 14:00
21.02.2023, 11:29 5
21.02.2023, 07:39 2
21.02.2023, 05:39 26