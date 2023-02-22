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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:16
547
1

Источник: воспитанник Зари и Динамо покинет одесский Черноморец

Хавбек Владислав Наумец может продолжить карьеру в «Металлисте»

22 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 22 февраля 2023, 23:16
547
1
Источник: воспитанник Зари и Динамо покинет одесский Черноморец
ФК Черноморец Одесса. Владислав Наумец

Полузащитник Владислав Наумец решил покинуть одесский «Черноморец», информирует ТаТоТаке.

23-летний хавбек активировал опцию контракта, согласно которой он имеет право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.

Сейчас воспитанник «Зари» и «Динамо» ищет себе новый клуб. Главным претендентом на правого вингера является харьковский «Металлист».

В текущем сезоне Наумец сыграл за «Черноморец» 13 матчей, без забитых голов. Ранее также выступал за команду «Минай» и греческий клуб «Яннина».

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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
это потеря. он неплохо выглядел
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