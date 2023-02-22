Источник: воспитанник Зари и Динамо покинет одесский Черноморец
Хавбек Владислав Наумец может продолжить карьеру в «Металлисте»
Полузащитник Владислав Наумец решил покинуть одесский «Черноморец», информирует ТаТоТаке.
23-летний хавбек активировал опцию контракта, согласно которой он имеет право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.
Сейчас воспитанник «Зари» и «Динамо» ищет себе новый клуб. Главным претендентом на правого вингера является харьковский «Металлист».
В текущем сезоне Наумец сыграл за «Черноморец» 13 матчей, без забитых голов. Ранее также выступал за команду «Минай» и греческий клуб «Яннина».
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