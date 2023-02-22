Источник: воспитанник Зари и Динамо покинет одесский Черноморец

Полузащитник Владислав Наумец решил покинуть одесский «Черноморец», информирует ТаТоТаке.

23-летний хавбек активировал опцию контракта, согласно которой он имеет право не продлевать его на вторую часть сезона в единоличном порядке.

Сейчас воспитанник «Зари» и «Динамо» ищет себе новый клуб. Главным претендентом на правого вингера является харьковский «Металлист».

В текущем сезоне Наумец сыграл за «Черноморец» 13 матчей, без забитых голов. Ранее также выступал за команду «Минай» и греческий клуб «Яннина».