Рустам ХУДЖАМОВ: «У Лунина в Реале есть чувство несправедливости»
Но украинец готов бороться за место в команде
Рустам Худжамов, который недавно побывал на базе «Реала» и посмотрел, как функционирует мадридский клуб, рассказал о ситуации украинского вратаря Андрея Лунина.
«Мало кто был в ситуации, когда нужно решать: уходить из «Реала» или оставаться и долбить эту стену. Я знаю, что Андрей не опускает руки, он будет работать дальше. Но я понимаю, что у него есть чувство несправедливости».
«Еще есть шанс подождать полгода, возможно, что-то изменится. Надеюсь, Андрей своей цели добьется», — сказал Худжамов.
В нынешнем сезоне Лунин провел за мадридскую команду 11 матчей.
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