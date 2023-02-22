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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «У Лунина в Реале есть чувство несправедливости»
Испания
22 февраля 2023, 22:47 |
492
0

Рустам ХУДЖАМОВ: «У Лунина в Реале есть чувство несправедливости»

Но украинец готов бороться за место в команде

22 февраля 2023, 22:47 |
492
0
Рустам ХУДЖАМОВ: «У Лунина в Реале есть чувство несправедливости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Рустам Худжамов, который недавно побывал на базе «Реала» и посмотрел, как функционирует мадридский клуб, рассказал о ситуации украинского вратаря Андрея Лунина.

«Мало кто был в ситуации, когда нужно решать: уходить из «Реала» или оставаться и долбить эту стену. Я знаю, что Андрей не опускает руки, он будет работать дальше. Но я понимаю, что у него есть чувство несправедливости».

«Еще есть шанс подождать полгода, возможно, что-то изменится. Надеюсь, Андрей своей цели добьется», — сказал Худжамов.

В нынешнем сезоне Лунин провел за мадридскую команду 11 матчей.

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Андрей Лунин Рустам Худжамов Реал Мадрид
Источник vZbirna
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