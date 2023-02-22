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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 22:31 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:47
657
0

ВИДЕО. Рияд Марез открыл счет для Манчестер Сити в Лейпциге

На 27-й минуте матча ЛЧ горожане воплотили свое преимущество в гол

22 февраля 2023, 22:31 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:47
657
0
ВИДЕО. Рияд Марез открыл счет для Манчестер Сити в Лейпциге
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».

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На 27-й минуте матча ЛЧ горожане воплотили свое преимущество в гол. Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана открыл счет для «Ман Сити» в Лейпциге.

ГОЛ! 0:1. Рияд Марез, 27 мин.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити Рияд Марез Илкай Гюндоган
Источник Sport.ua
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