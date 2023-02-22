ВИДЕО. Рияд Марез открыл счет для Манчестер Сити в Лейпциге

В среду, 22 февраля, в Лейпциге проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимает английский «Манчестер Сити».

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На 27-й минуте матча ЛЧ горожане воплотили свое преимущество в гол. Рияд Марез с передачи Илкая Гюндогана открыл счет для «Ман Сити» в Лейпциге.

ГОЛ! 0:1. Рияд Марез, 27 мин.