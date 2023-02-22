Испанский журналист: Цыганков может стать одним из лучших новичков Ла Лиги
Виктор провел 3 матча, забил гол и сделал ассист
На сайте популярного испанского издания AS вышла небольшая статья, который называется «Цыганков может сделать разницу в «Жироне».
Автор отмечает, что украинский хавбек, который недавно перешел из «Динамо» Киев, не знает испанский язык, а в клубе мало говорят на английском, но Цыганков достаточно быстро влился в команду и уже показывает класс.
Учитывая небольшое количество зимних трансферов в Ла Лиге, Виктор даже может стать одним из лучших новичков второй части сезона.
«Многие обратили внимание на переход Цыганкова, который вместе с Мемфисом Депаем стал одним из лучших подписаний января в Ла Лиге. Клуб отдал за него 5 миллионов, тогда как рыночная цена, вероятно, превышает 20 миллионов евро».
«Уже в воскресенье он снова должен выйти на поле в матче с «Атлетиком», чтобы подтвердить свой уровень. Виктор может стать одним из открытий чемпионата во второй части сезона», — убеждены в AS.
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