Испанский журналист: Цыганков может стать одним из лучших новичков Ла Лиги

На сайте популярного испанского издания AS вышла небольшая статья, который называется «Цыганков может сделать разницу в «Жироне».

Автор отмечает, что украинский хавбек, который недавно перешел из «Динамо» Киев, не знает испанский язык, а в клубе мало говорят на английском, но Цыганков достаточно быстро влился в команду и уже показывает класс.

Учитывая небольшое количество зимних трансферов в Ла Лиге, Виктор даже может стать одним из лучших новичков второй части сезона.

«Многие обратили внимание на переход Цыганкова, который вместе с Мемфисом Депаем стал одним из лучших подписаний января в Ла Лиге. Клуб отдал за него 5 миллионов, тогда как рыночная цена, вероятно, превышает 20 миллионов евро».

«Уже в воскресенье он снова должен выйти на поле в матче с «Атлетиком», чтобы подтвердить свой уровень. Виктор может стать одним из открытий чемпионата во второй части сезона», — убеждены в AS.