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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер попытается забить Ренну как можно больше голов»
Лига Европы
22 февраля 2023, 20:40 |
558
0

Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер попытается забить Ренну как можно больше голов»

Игрок надеется порадовать болельщиков

22 февраля 2023, 20:40 |
558
0
Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер попытается забить Ренну как можно больше голов»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о том, почему не покинул украинскую команду, а также о подготовке к ответному матчу Лиги Европы против «Ренна».

– Ты один из немногих легионеров «Шахтера», оставшихся в команде после начала полномасштабной войны. Этим поступком пытался продемонстрировать солидарность и уважение к клубу и Украине?
– Это очень хороший вопрос. На публике всегда повторяю, что горд выступать за «Шахтер». Я пережил специфический момент, когда получил тяжелую травму, но клуб меня не оставил и постоянно поддерживал во время операции и восстановления. Даже несмотря на тяжелые обстоятельства и войну, «Шахтер» всегда был рядом со мной. Для меня очень важно вернуться и играть за эту команду.

– Что ты знал о «Ренне» до начала жеребьевки? Тебе известно, что в составе соперника два представителя Буркина-Фасо? Может, удалось пообщаться с соотечественниками?
– Конечно, я говорил с игроком из Буркина-Фасо, даже получилось немного пошутить. Правда, у нас было всего несколько минут, хотя мы очень хорошо знакомы, поскольку вместе выступаем за национальную сборную. Что касается соперника: я давно слежу за чемпионатом Франции и «Ренном». Знаю, что их тренер недавно тренировал «Лион», поэтому считаю его хорошим наставником. Кроме того, несколько моих друзей выступают в этом чемпионате.

– Как будет действовать команда во втором матче, учитывая исход первого поединка?
– «Шахтер» всегда демонстрирует свой футбол и играет только на победу в любом турнире. Завтра мы будем играть в свой футбол, будем биться до конца, попытаемся забить как можно больше голов и порадовать болельщиков.

Первый матч украинская команда выиграла 2:1. Вторая встреча пройдет в четверг, начало в 22:00.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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