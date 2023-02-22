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  4. ХАВИ: «Тен Хаг выжимает максимум из своих игроков»
Лига Европы
22 февраля 2023, 20:01 |
369
0

ХАВИ: «Тен Хаг выжимает максимум из своих игроков»

Тренер «Барселоны» похвалил своего коллегу

22 февраля 2023, 20:01 |
369
0
ХАВИ: «Тен Хаг выжимает максимум из своих игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (23 февраля) оценил работу своего визави Эрика тен Хага:

«Он [тен Хаг] очень хорош, он мне очень нравится. Он построил команду и выжимает максимум из всех своих игроков. Это хорошо о нем говорит. Тактически он очень хорош и отлично справляется с раздевалкой.

Тен Хаг добивается, чтобы его игроки показывали весь свой талант. Это видно по Джейдону Санчо, Маркусу Рэшфорду, Бруну Фернандешу. И посмотрите, как играет Фред.

Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная пропасть. Пеп – гений во всех смыслах этого слова».

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Барселона Эрик тен Хаг Хави Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник The Times
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