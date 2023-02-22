ХАВИ: «Тен Хаг выжимает максимум из своих игроков»

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (23 февраля) оценил работу своего визави Эрика тен Хага:

«Он [тен Хаг] очень хорош, он мне очень нравится. Он построил команду и выжимает максимум из всех своих игроков. Это хорошо о нем говорит. Тактически он очень хорош и отлично справляется с раздевалкой.

Тен Хаг добивается, чтобы его игроки показывали весь свой талант. Это видно по Джейдону Санчо, Маркусу Рэшфорду, Бруну Фернандешу. И посмотрите, как играет Фред.

Я думаю, что иностранные тренеры оказали положительное влияние на Премьер-лигу. Гвардиола, безусловно, лучший тренер. Я играл под его руководством, и разница со всеми другими тренерами, включая меня самого, – огромная пропасть. Пеп – гений во всех смыслах этого слова».