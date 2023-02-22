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  4. Месси общался с Хави по поводу возвращения в Барселону
Испания
22 февраля 2023, 17:20 |
957
0

Месси общался с Хави по поводу возвращения в Барселону

Контракт с «ПСЖ» истекает летом

22 февраля 2023, 17:20 |
957
0
Месси общался с Хави по поводу возвращения в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси и его отец в последнее время регулярно общаются с главным тренером «Барселоны» Хави на тему возможного возвращения 35-летнего аргентинца в Каталонию, и их позиции сближаются. Об этом сообщил испанский журналист Жерар Ромеро.

Два ветерана «Барселоны», Серхио Бускетс и Жорди Альба, готовы пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы клуб мог позволить себе подписание Месси.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и подписал 2-летний контракт с «ПСЖ», срок действия которого истекает ближайшим летом.

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Лионель Месси ПСЖ Барселона Хави
Источник Twitter
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