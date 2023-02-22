Месси общался с Хави по поводу возвращения в Барселону

Лионель Месси и его отец в последнее время регулярно общаются с главным тренером «Барселоны» Хави на тему возможного возвращения 35-летнего аргентинца в Каталонию, и их позиции сближаются. Об этом сообщил испанский журналист Жерар Ромеро.

Два ветерана «Барселоны», Серхио Бускетс и Жорди Альба, готовы пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы клуб мог позволить себе подписание Месси.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и подписал 2-летний контракт с «ПСЖ», срок действия которого истекает ближайшим летом.