В среду, 22 февраля, «Ингулец» из Петрово в рамках предсезонного сбора, проходящего в Турции, померился силами с командой «Аланьяспор» U-19.

Встреча прошла при тотальном преимуществе украинского коллектива и завершилась его безоговорочной победой – 6:0. Вначале дублем отметился Артем Ситало, затем по голу провели Иван Головкин и Даниил Кравчук. Точку же поставил дубль в исполнении Максима Марусича.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Аланьяспор» U-19 – 6:0

Голы у «Ингульца» забивали Ситало (2), Головкин, Кравчук, Марусич (2).