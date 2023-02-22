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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:14
211
1

Ингулец на сборе в Турции разгромил молодежь одного из местных клубов

Команда из Петрово сыграла с тинейджерами клуба «Аланьяспор»

22 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:14
211
1
Ингулец на сборе в Турции разгромил молодежь одного из местных клубов
ФК Ингулец Петрово. Максим Марусич

В среду, 22 февраля, «Ингулец» из Петрово в рамках предсезонного сбора, проходящего в Турции, померился силами с командой «Аланьяспор» U-19.

Встреча прошла при тотальном преимуществе украинского коллектива и завершилась его безоговорочной победой – 6:0. Вначале дублем отметился Артем Ситало, затем по голу провели Иван Головкин и Даниил Кравчук. Точку же поставил дубль в исполнении Максима Марусича.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Аланьяспор» U-19 – 6:0

Голы у «Ингульца» забивали Ситало (2), Головкин, Кравчук, Марусич (2).

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Ингулец Аланьяспор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Максим Марусич Артем Ситало Иван Головкин Даниил Кравчук
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Поворознюк - враг Турции.  Думать же надо, сколько забивать детям.
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