Ингулец на сборе в Турции разгромил молодежь одного из местных клубов
Команда из Петрово сыграла с тинейджерами клуба «Аланьяспор»
В среду, 22 февраля, «Ингулец» из Петрово в рамках предсезонного сбора, проходящего в Турции, померился силами с командой «Аланьяспор» U-19.
Встреча прошла при тотальном преимуществе украинского коллектива и завершилась его безоговорочной победой – 6:0. Вначале дублем отметился Артем Ситало, затем по голу провели Иван Головкин и Даниил Кравчук. Точку же поставил дубль в исполнении Максима Марусича.
Товарищеский матч
«Ингулец» – «Аланьяспор» U-19 – 6:0
Голы у «Ингульца» забивали Ситало (2), Головкин, Кравчук, Марусич (2).
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