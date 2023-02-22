РУММЕНИГГЕ: «Для меня Марадона остается величайшим»

Легендарный немецкий форвард и 2-кратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге сравнил двух икон аргентинского футбола – Диего Марадону и Лионеля Месси:

«Марадона и Месси – два разных игрока. Диего на поле подвергался неприемлемому обращению. Соперники постоянно били его. Я помню матч «Интер» – «Наполи», в котором наши игроки сильно побили его.

Месси, напротив, защищен правилами и судьями. Когда к нему прикасаются, сразу фиксируется фол. Я не обсуждаю его технические качества, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остается величайшим в истории».