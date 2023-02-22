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  4. РУММЕНИГГЕ: «Для меня Марадона остается величайшим»
Италия
22 февраля 2023, 17:01 |
400
1

РУММЕНИГГЕ: «Для меня Марадона остается величайшим»

Легендарный форвард сравнил двух аргентинцев

22 февраля 2023, 17:01 |
400
1
РУММЕНИГГЕ: «Для меня Марадона остается величайшим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карл-Хайнц Румменигге

Легендарный немецкий форвард и 2-кратный обладатель Золотого мяча Карл-Хайнц Румменигге сравнил двух икон аргентинского футбола – Диего Марадону и Лионеля Месси:

«Марадона и Месси – два разных игрока. Диего на поле подвергался неприемлемому обращению. Соперники постоянно били его. Я помню матч «Интер» – «Наполи», в котором наши игроки сильно побили его.

Месси, напротив, защищен правилами и судьями. Когда к нему прикасаются, сразу фиксируется фол. Я не обсуждаю его технические качества, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остается величайшим в истории».

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Карл-Хайнц Румменигге Диего Марадона Лионель Месси
Источник Corriere dello Sport
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Злий Глобинець
Хоч про покійників не прийнято говорити погано, але "з пісні слів не викинеш". Марадона сам зруйнував свою кар'єру неспортивною поведінкою - наркотиками та алкоголем. А це, погодьтеся, абсолютно дисонує зі статусом спортсмена як еталону здорового способу життя. Він сам себе викреслив із умовного першого місця серед футболістів.
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