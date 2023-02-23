Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Чжаосюань Ян (Китай) / Вера Звонарева. Встреча состоится вторым запуском после матча Кравчик / Схурс – Никулеску / Циммерман. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Фернандес / Маттек-Сандс – Кудерметова / Самсонова.

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