Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Дубае
23 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Чжаосюань Ян (Китай) / Вера Звонарева. Встреча состоится вторым запуском после матча Кравчик / Схурс – Никулеску / Циммерман. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Фернандес / Маттек-Сандс – Кудерметова / Самсонова.
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