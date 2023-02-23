Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 февраля 2023, 07:00 | Обновлено 23 февраля 2023, 07:06
86
0

Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Дубае

23 февраля 2023, 07:00 | Обновлено 23 февраля 2023, 07:06
86
0
Киченок / Остапенко – Ян / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

23 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Чжаосюань Ян (Китай) / Вера Звонарева. Встреча состоится вторым запуском после матча Кравчик / Схурс – Никулеску / Циммерман. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Фернандес / Маттек-Сандс – Кудерметова / Самсонова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Дубае
Свёнтек деклассировала еще одну россиянку. На этот раз в Дубае
Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Людмила Киченок WTA Дубай Тимеа Бабош Кристина Младенович смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA
Теннис | 22 февраля 2023, 13:27 5
Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA
Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA

Ангелина обновит личное достижение в мировой классификации

МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
Футбол | 22 февраля 2023, 20:36 5
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»

Экс-игрок «Шахтера» – о предстоящей игре команды с «Ренном»

Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Футбол | 22.02.2023, 16:10
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Футбол | 23.02.2023, 02:56
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Футбол | 22.02.2023, 15:07
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
21.02.2023, 20:20 15
Футбол
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 65
Футбол
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
22.02.2023, 14:30 9
Футбол
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
Джейк Пол vs Томми Фьюри. Блогер – фаворит, но Тайсон верит в брата
22.02.2023, 14:00
Бокс
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности