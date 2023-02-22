Погба может вернуться в игру уже через неделю
Французский хавбек уже тренируется в общей группе «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба возобновил полноценные тренировки в общей группе команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Погба может впервые сыграть за «Ювентус» после возвращения уже менее чем через неделю. Его участие в матче Лиги Европы против «Нанта» (23 февраля) практически исключено, а вот в дерби против «Торино» в рамках Серии А (28 февраля) 29-летний француз может уже выйти на поле.
В последний раз Погба выходил на поле в официальном матче еще 19 апреля прошлого года в составе «Манчестер Юнайтед».
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