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Италия
22 февраля 2023, 16:29 |
102
0

Погба может вернуться в игру уже через неделю

Французский хавбек уже тренируется в общей группе «Ювентуса»

22 февраля 2023, 16:29 |
102
0
Погба может вернуться в игру уже через неделю
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба возобновил полноценные тренировки в общей группе команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Погба может впервые сыграть за «Ювентус» после возвращения уже менее чем через неделю. Его участие в матче Лиги Европы против «Нанта» (23 февраля) практически исключено, а вот в дерби против «Торино» в рамках Серии А (28 февраля) 29-летний француз может уже выйти на поле.

В последний раз Погба выходил на поле в официальном матче еще 19 апреля прошлого года в составе «Манчестер Юнайтед».

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Поль Погба Ювентус травма
Источник La Gazzetta dello Sport
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