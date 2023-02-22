Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов

Зимнее трансферное окно закрылось, но разговоры о потенциальных переходах не утихают. Это связано с тем, что многие игроки остались на истекающих контрактах, а значит, являются потенциально свободными агентами. Известно, что Карим Бензема останется в мадридском «Реале»», Милан Шкриньяр перейдет в «ПСЖ», а Конрад Лаймер – в «Баварию». Но далеко не у всех такая четкая ситуация. Далее расскажем о восьми звездных игроках, которые являются потенциально свободными агентами.

Лионель Месси («ПСЖ»)

Если Месси решит не продлевать контракт, то, конечно, станет самым популярным свободным агентом. К аргентинцу уже сейчас заходят с разных сторон клубы из США и Саудовской Аравии, но ему еще рано рассматривать столько экзотические варианты, несмотря на 35-летний возраст. В «ПСЖ» открыто заявили о желании продлить соглашение с игроком. Но, по слухам, переговоры между сторонами затягиваются, да и в целом проходят не лучшим образом. Что из этого получится в конечном итоге, будет видно уже, скорее всего, ближе к середине весны.

Н’Голо Канте («Челси»)

Если бы не травмы, вопросы о будущем Канте никто бы не поднимал. Долгое время француз был одним из ключевых игроков для «Челси». Лондонцы неоднократно отклоняли предложения о продаже футболиста. Однако в последнее время 31-летний хавбек все чаще получает повреждения. В текущем сезоне на его счету только 2 матча в АПЛ, поэтому неудивительно, что новостей о продлении контракта между сторонами нет. Высока вероятность, что летом Канте станет свободным агентом. «Атлетико» и «Барселона» уже готовы вступить в борьбу за игрока.

Getty Images/Global Images Ukraine. Н’Голо Канте

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Большое трио «Ливерпуля» близится к распаду. Сначала Садио Мане покинул «красных», а теперь будущее Фирмино под большим вопросом. Агент заявил, что стороны ведут переговоры о продлении контракта, но как-то все проходит подозрительно долго. Опасения мерсисайдцев понятны, поскольку бразильцу уже 31 год и, возможно, есть смысл подписать на его место более молодого форварда. При этом к Фирмино есть большой интерес из Серии А, где он точно смог бы еще многое показать. Пока цель футболиста – продолжить карьеру в «Ливерпуле», но его будущее в нынешнем клубе остается туманным.

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Довольно странно, что «Манчестер Сити» до сих пор не продлил контракт с Гюндоганом. У немца бывали и более результативные сезоны, чем нынешний, но он все равно остается важным игроком для «горожан». Тем не менее новостей о приближении сторон к подписанию нового соглашения нет. Сам футболист тоже недавно подтверждал, что его будущее в настоящее время является неопределенным. По данным многих СМИ, в подписании 32-летнего хавбека заинтересована «Барселона». Наверняка, к лету претендентов станет больше, если «Манчестер Сити» все же решит отпустить капитана команды.

Марко Асенсио («Реал» Мадрид)

Ситуация с Асенсио остается неопределенной еще с прошлого сезона. Судя по новостям, испанца то продают, то оставляют, то предлагают ему новый контракт. Согласно последней информации, «Реал» действительно готов подписать новое соглашение с игроком, но стороны не могут урегулировать финансовые вопросы. Тем временем 27-летнего вингера связывают с разными клубами, в числе которых «ПСЖ», «Арсенал», «Ньюкасл» и даже «Барселона». Последний вариант кажется наименее вероятным для футболиста, но летом всякое может случиться, если до этого дойдет.

Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Странно, что будущее де Хеа до сих пор не определено, учитывая, сколько раз он спасал и продолжает спасать «МЮ». Недавно 32-летний голкипер заявил о желании продлить контракт с клубом, в котором он даже не против завершить карьеру. Чего ждут манкунианцы – непонятно. Можно было бы предположить, что «МЮ» решил сделать ставку на Дина Хендерсона, но это вряд ли, учитывая, сколько раз он ездил по арендам. Да и сейчас воспитанник «Юнайтед» временно выступает за «Ноттингем Форест». Вопрос по контракту де Хеа остается открытым и для клуба, и для него самого.

Анхель Ди Мария («Ювентус»)

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Ди Мария уже несколько раз заявлял о желании вернуться в «Росарио Сентраль», где он, вероятно, завершит карьеру. При этом неизвестно, когда именно аргентинец планирует возвращаться в родной клуб. Вполне вероятно, что 35-летний вингер задержится в Европе еще на несколько лет, но вопрос о его будущем в «Ювентусе» остается открытым. Многое будет зависеть от того, где окажутся «бьянконери» по окончании текущего сезона. Снятие очков серьезно ударило и по клубу, и по игрокам. Борьба за место в середине турнирной таблицы Серии А явно не добавляет мотивации чемпиону мира на закате карьеры.

Лука Модрич («Реал» Мадрид)

Продлевать контракт с ветеранами на 1 год – нормальная практика в «Реале». Однако не слышно, чтобы «сливочные» горели желанием сохранить 37-летнего хавбека. Хотя сам футболист надеется остаться в «королевском клубе» и уже отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии. С возрастом хорвату становится все труднее набирать оптимальную форму, поэтому медлительность испанцев понятна. К тому же, будущее Модрича в «Реале» будет зависеть от многих факторов, например, от того, подпишет ли клуб молодого полузащитника. Но и списывать со счетов вице-чемпиона мира тоже не стоит. Он уже неоднократно доказывал, что может здорово помогать команде в важных поединках.

Текст: meta.ua/sport