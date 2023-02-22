Лига чемпионов22 февраля 2023, 15:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:12
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ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 февраля 2023, 15:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:12
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1. Ливерпуль нашел замену Клоппу
2. ПСЖ может уволить советника по футбольным вопросам
3. Барселона продлит контракт с Хави
4. Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити
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