Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 15:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:12
142
0

ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

22 февраля 2023, 15:07 | Обновлено 22 февраля 2023, 15:12
142
0
ВИДЕО. Замена для Клоппа, продление Хави, ставим на Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ливерпуль нашел замену Клоппу
2. ПСЖ может уволить советника по футбольным вопросам
3. Барселона продлит контракт с Хави
4. Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Зинченко в сборной тура, АПЛ почтит память Украины, ставим на Реал
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
ВИДЕО. Севилья хочет Трубина, успех Цыганкова, ставим на Манчестер Сити
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Футбол | 21 февраля 2023, 23:54 27
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль

Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом

ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию
Футбол | 22 февраля 2023, 13:18 1
ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию
ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию

23-летний хавбек стал свободным агентом

Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис | 22.02.2023, 12:54
Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21.02.2023, 15:35
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Футбол | 22.02.2023, 05:23
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 12
Бокс
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
21.02.2023, 20:20 10
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 30
Бокс
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 10
Футбол
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 22
Футбол
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
21.02.2023, 22:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности