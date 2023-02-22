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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 12:55 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:04
103
1

Де Пауль не поможет Атлетико в дерби с Реалом

У аргентинского хавбека выявили мышечную травму левого бедра

22 февраля 2023, 12:55 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:04
103
1
Де Пауль не поможет Атлетико в дерби с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго де Пауль

Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль пропустит мадридское дерби против «Реала».

Аргентинский игрок ощутил дискомфорт по ходу прошлой игры против «Атлетика». В ходе медицинского обследования у де Пауля выявили мышечную травму левого бедра. Теперь футболист будет проходить сеансы физиотерапии.

Испанские СМИ говорят о том, что де Пауль к игре с «Реалом» восстановиться точно не успеет. Мадридское дерби в Ла Лиге пройдет уже в ближайшую субботу, 25 февраля.

В сезоне 2022/2023 Родриго де Пауль провел за «Атлетико» 25 матчей. В них аргентинец забил два гола и отдал три голевых паса на партнеров.

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Родриго Де Пауль Атлетико Мадрид Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Пит Ли
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