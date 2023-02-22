Де Пауль не поможет Атлетико в дерби с Реалом
У аргентинского хавбека выявили мышечную травму левого бедра
Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль пропустит мадридское дерби против «Реала».
Аргентинский игрок ощутил дискомфорт по ходу прошлой игры против «Атлетика». В ходе медицинского обследования у де Пауля выявили мышечную травму левого бедра. Теперь футболист будет проходить сеансы физиотерапии.
Испанские СМИ говорят о том, что де Пауль к игре с «Реалом» восстановиться точно не успеет. Мадридское дерби в Ла Лиге пройдет уже в ближайшую субботу, 25 февраля.
В сезоне 2022/2023 Родриго де Пауль провел за «Атлетико» 25 матчей. В них аргентинец забил два гола и отдал три голевых паса на партнеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опорный полузащитник Н'Голо Канте вернулся к тренировкам после травмы
Президент «Ингульца» записал очередное обращение к известному журналисту