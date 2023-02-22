Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 февраля 2023, 10:00 |
335
0

Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Дубае

22 февраля 2023, 10:00 |
335
0
Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

22 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка сразится с Каролиной Плишковой из Чехии (№18 WTA). Время начала матча – 10:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Людмилы Самсоновой (№13 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Каролина Плишкова WTA Доха Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Бокс | 21 февраля 2023, 19:11 3
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»

Боксер не готов 100% ставить на Фьюри

Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Футбол | 21 февраля 2023, 20:20 9
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону

Президент «Ингульца» записал очередное обращение к известному журналисту

Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Теннис | 21.02.2023, 18:05
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
Футбол | 21.02.2023, 22:20
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета
Футбол | 22.02.2023, 02:43
Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета
Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 12
Бокс
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
Кто больше всего удивил на ЧМ-2023? В список вошел Пидручный
21.02.2023, 07:39 2
Биатлон
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
20.02.2023, 15:05
Футбол
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 20
Футбол
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
Бразильские клубы для российских олигархов. Что там происходит?
20.02.2023, 12:38 1
Футбол
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 65
Футбол
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
22.02.2023, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности