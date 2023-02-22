Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Дубае
22 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В третьем раунде украинка сразится с Каролиной Плишковой из Чехии (№18 WTA). Время начала матча – 10:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Людмилы Самсоновой (№13 WTA).
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