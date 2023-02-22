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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 09:55 |
813
2

Тренер Ингульца: «Поворознюк поставил нам задачу сохранить прописку в УПЛ»

Младлен Бартулович рассказал о целях команды до конца сезона

22 февраля 2023, 09:55 |
813
2
Тренер Ингульца: «Поворознюк поставил нам задачу сохранить прописку в УПЛ»
ФК Ингулец. Младен Бартулович

Хорватский ассистент главного тренера «Ингульца» Сергея Ковальца Младен Бартулович рассказал, какие цели перед командой поставило руководство клуба:

– Был вариант, при котором тебя утвердят на пост главного тренера Ингульца?

– Да, такой вариант был, но у меня ведь еще нет тренерской лицензии. Я учусь и только в марте получу лицензию категории А. Потом буду работать и дальше учиться, чтобы получить лицензию UEFA Pro.

– Главным тренером Ингульца назначили Сергея Ковальца. Как тебе с ним работается?

– Мы начали совместную работу 14 января. Провели недельный цикл. Месяц работаем в Турции. Много общаемся, притираемся друг к другу. Первое время у Сергея Ивановича было много вопросов. Он хотел знать все о каждом игроке команды. Давали ему всю имеющуюся у нас информацию. Вводили в курс дела.

– Президент вам уже обозначил задачу на второй круг?

– Да. У нас было собрание команды. Александр Григорьевич (Поворознюк – ред.) поставил задачу сохранить прописку в Премьер-лиге. Неважно, какое это будет место. Но мы поборемся за то, чтобы быть в УПЛ как можно выше, будем стараться оправдать ожидания наших болельщиков в каждой игре.

– Что сейчас больше всего заботит Ингулец? Какое требуется команде усиление?

– Основная задача у нас была сохранить тех ребят, которые принесли команде пользу в первой части сезона. Конечно, есть позиции, которые требуют срочного усиления. Работаем точечно, ищем игроков, но это непросто. Сейчас рынок в Украине небольшой. Нам нужны футболисты, способные усилить линию атаки. Всегда хочется иметь в команде как можно больше таких игроков. А еще нам нужен крайний защитник.

Сейчас «Ингулец» занимает 14-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков после 14 туров.

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Младен Бартулович Сергей Ковалец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ингулец Александр Поворознюк
Источник FanDay
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Комментарии 2
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romanchik.8409
Гордон будет главным тренером после этого сезона..
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15:00  ФК Попорознюк -  ФК Аланьяспор!
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