Тренер Ингульца: «Поворознюк поставил нам задачу сохранить прописку в УПЛ»

Хорватский ассистент главного тренера «Ингульца» Сергея Ковальца Младен Бартулович рассказал, какие цели перед командой поставило руководство клуба:

– Был вариант, при котором тебя утвердят на пост главного тренера Ингульца?

– Да, такой вариант был, но у меня ведь еще нет тренерской лицензии. Я учусь и только в марте получу лицензию категории А. Потом буду работать и дальше учиться, чтобы получить лицензию UEFA Pro.

– Главным тренером Ингульца назначили Сергея Ковальца. Как тебе с ним работается?

– Мы начали совместную работу 14 января. Провели недельный цикл. Месяц работаем в Турции. Много общаемся, притираемся друг к другу. Первое время у Сергея Ивановича было много вопросов. Он хотел знать все о каждом игроке команды. Давали ему всю имеющуюся у нас информацию. Вводили в курс дела.

– Президент вам уже обозначил задачу на второй круг?

– Да. У нас было собрание команды. Александр Григорьевич (Поворознюк – ред.) поставил задачу сохранить прописку в Премьер-лиге. Неважно, какое это будет место. Но мы поборемся за то, чтобы быть в УПЛ как можно выше, будем стараться оправдать ожидания наших болельщиков в каждой игре.

– Что сейчас больше всего заботит Ингулец? Какое требуется команде усиление?

– Основная задача у нас была сохранить тех ребят, которые принесли команде пользу в первой части сезона. Конечно, есть позиции, которые требуют срочного усиления. Работаем точечно, ищем игроков, но это непросто. Сейчас рынок в Украине небольшой. Нам нужны футболисты, способные усилить линию атаки. Всегда хочется иметь в команде как можно больше таких игроков. А еще нам нужен крайний защитник.

Сейчас «Ингулец» занимает 14-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков после 14 туров.