ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 17-летнего вратаря
Максим Борисюк подписал контракт с «Оболонью»
Киевский футбольный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании 17-летнего украинского голкипера Максима Борисюка.
Максим является воспитанником киевской футбольной академии СДЮСШ «Змина». В «Оболони» он будет выступать под 12-м номером.
«Очень рад стать частью ФК «Оболонь». Хотел бы поблагодарить всех за предоставленную возможность почувствовать профессиональный футбол изнутри. Надеюсь помочь клубу в достижении поставленных целей. Также хотел бы поблагодарить наших защитников и защитниц за возможность играть в футбол, Слава Украине! Слава Силам обороны Украины», – отметил Борисюк.
«Оболонь» сейчас занимает второе место в группе В Первой лиге Украины.
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