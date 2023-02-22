ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 17-летнего вратаря

Киевский футбольный клуб «Оболонь» официально объявил о подписании 17-летнего украинского голкипера Максима Борисюка.

Максим является воспитанником киевской футбольной академии СДЮСШ «Змина». В «Оболони» он будет выступать под 12-м номером.

«Очень рад стать частью ФК «Оболонь». Хотел бы поблагодарить всех за предоставленную возможность почувствовать профессиональный футбол изнутри. Надеюсь помочь клубу в достижении поставленных целей. Также хотел бы поблагодарить наших защитников и защитниц за возможность играть в футбол, Слава Украине! Слава Силам обороны Украины», – отметил Борисюк.

«Оболонь» сейчас занимает второе место в группе В Первой лиге Украины.