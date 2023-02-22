Украина. Премьер лига22 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:13
251
0
Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ
Искусственный интеллект рассказал футболистам, что нужно делать
22 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:13
251
0
Футболисты «Колоса» из Ковалевка спросили у популярного чат-бота ChatGPT, как обыграть криворожский «Кривбасс», и получили подробный ответ.
ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. С недавних пор он открыт для Украины и поддерживает запросы на украинском языке.
Матч УПЛ между криворожским «Кривбассом» и «Колосом» из Ковалевки состоится 3 марта.
ВИДЕО. Колос спросил у ChatGPT, как обыграть Кривбасс, и получил подробный ответ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 00:05 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Теннис | 21 февраля 2023, 11:29 5
Украинки провели второй очный матч в сезоне
Футбол | 22.02.2023, 01:05
Футбол | 21.02.2023, 15:35
Футбол | 22.02.2023, 05:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 14:48 40
21.02.2023, 02:17 2
21.02.2023, 18:30
20.02.2023, 20:41 1
20.02.2023, 16:06 22
20.02.2023, 16:29 1
20.02.2023, 14:25 6
20.02.2023, 12:38 1