Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ

Футболисты «Колоса» из Ковалевка спросили у популярного чат-бота ChatGPT, как обыграть криворожский «Кривбасс», и получили подробный ответ.

ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. С недавних пор он открыт для Украины и поддерживает запросы на украинском языке.

Матч УПЛ между криворожским «Кривбассом» и «Колосом» из Ковалевки состоится 3 марта.

ВИДЕО. Колос спросил у ChatGPT, как обыграть Кривбасс, и получил подробный ответ