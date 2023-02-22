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  4. Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ
Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:13
251
0

Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ

Искусственный интеллект рассказал футболистам, что нужно делать

22 февраля 2023, 04:40 | Обновлено 22 февраля 2023, 05:13
251
0
Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ
ФК Колос Ковалевка

Футболисты «Колоса» из Ковалевка спросили у популярного чат-бота ChatGPT, как обыграть криворожский «Кривбасс», и получили подробный ответ.

ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме. С недавних пор он открыт для Украины и поддерживает запросы на украинском языке.

Матч УПЛ между криворожским «Кривбассом» и «Колосом» из Ковалевки состоится 3 марта.

ВИДЕО. Колос спросил у ChatGPT, как обыграть Кривбасс, и получил подробный ответ

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Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ChatGPT Кривбасс - Колос
Источник ФК Колос Ковалевка
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