Лига чемпионов21 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:35
604
0
ВИДЕО. Ди Лоренцо удвоил перевес Наполи. Хвича отдал изящный ассист пяткой
«Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани
21 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:35
604
0
Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В начале второго тайма «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани.
На 65-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил перевес гостей. Изящный ассист пяткой ему отдал Хвича Кварацхелия.
ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2023, 04:59 3
В XXI столетии Али Ашфак 18 раз оформил покер
Футбол | 21 февраля 2023, 02:17 2
Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком
Футбол | 21.02.2023, 01:20
Бокс | 21.02.2023, 17:11
Футбол | 21.02.2023, 20:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 05:39 20
20.02.2023, 13:42 8
21.02.2023, 11:29 5
20.02.2023, 20:41 1
20.02.2023, 16:29 1
20.02.2023, 16:06 21
21.02.2023, 19:11 1
20.02.2023, 14:25 6