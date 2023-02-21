Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ди Лоренцо удвоил перевес Наполи. Хвича отдал изящный ассист пяткой
Лига чемпионов
21 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:35
604
0

ВИДЕО. Ди Лоренцо удвоил перевес Наполи. Хвича отдал изящный ассист пяткой

«Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани

21 февраля 2023, 23:27 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:35
604
0
ВИДЕО. Ди Лоренцо удвоил перевес Наполи. Хвича отдал изящный ассист пяткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни Ди Лоренцо

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В начале второго тайма «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани.

На 65-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил перевес гостей. Изящный ассист пяткой ему отдал Хвича Кварацхелия.

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин

По теме:
Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
ВИДЕО. Бензема уложил Алиссона на поле, сделал дубль. Реал громит Ливерпуль
ВИДЕО. Автогол Гомеса или 1-й гол Бензема в ЛЧ? Реал забил 4-й на Энфилде
Наполи Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Лига чемпионов Хвича Кварацхелия Айнтрахт - Наполи Джованни Ди Лоренцо Рандаль Коло Муани
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Футбол | 21 февраля 2023, 04:59 3
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?

В XXI столетии Али Ашфак 18 раз оформил покер

ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
Футбол | 21 февраля 2023, 02:17 2
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану

Украинский защитник на прошлой неделе запомнился не только голом, но и милым поступком

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Футбол | 21.02.2023, 01:20
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Бокс | 21.02.2023, 17:11
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Футбол | 21.02.2023, 20:34
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
ГОРДОН: «Мы собрали огромный пакет информации об убийце Поворознюке»
21.02.2023, 05:39 20
Футбол
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
20.02.2023, 20:41 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
21.02.2023, 19:11 1
Бокс
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
20.02.2023, 14:25 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности