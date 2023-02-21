ВИДЕО. Ди Лоренцо удвоил перевес Наполи. Хвича отдал изящный ассист пяткой

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.

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В начале второго тайма «Айнтрахт» остался в меньшинстве после удаления Рандаля Коло Муани.

На 65-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил перевес гостей. Изящный ассист пяткой ему отдал Хвича Кварацхелия.

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин