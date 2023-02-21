Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2023, 23:10 |
266
0

Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мериде

21 февраля 2023, 23:10 |
266
0
Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

21 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с четвертой сеяной Катериной Синяковой из Чехии (№47 WTA). Время начала матча – 23:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, чешка проиграла оба матча.

В следующем раунде победительница сразится против бельгийки Исалин Бонавантюр (№95 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рейтинг WTA. Цуренко снова в первой сотне, Ястремская потеряла 23 позиции
Цуренко в борьбе обыграла итальянку и вышла в основу турнира в Мексике
Леся Цуренко – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Мерида Катерина Синякова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21 февраля 2023, 15:35 62
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Теннис | 21 февраля 2023, 11:29 5
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае

Украинки провели второй очный матч в сезоне

Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае
Теннис | 20.02.2023, 19:17
Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае
Не смогла удержать ход. Завацкая проиграла Остапенко в Дубае
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Бокс | 21.02.2023, 17:11
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
Райан ГАРСИЯ: «После Джервонты я сломаю Ломаченко»
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Футбол | 21.02.2023, 03:43
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
Чуть не упустила победу. Калинина обыграла россиянку на турнире в ОАЭ
20.02.2023, 13:15 32
Теннис
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 12
Бокс
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
19.02.2023, 16:01 4
Футбол
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
19.02.2023, 19:51 7
Футбол
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
21.02.2023, 02:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности