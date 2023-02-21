Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мериде
21 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с четвертой сеяной Катериной Синяковой из Чехии (№47 WTA). Время начала матча – 23:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, чешка проиграла оба матча.
В следующем раунде победительница сразится против бельгийки Исалин Бонавантюр (№95 WTA).
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