Леся Цуренко – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с четвертой сеяной Катериной Синяковой из Чехии (№47 WTA). Время начала матча – 23:10 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, чешка проиграла оба матча.

В следующем раунде победительница сразится против бельгийки Исалин Бонавантюр (№95 WTA).

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