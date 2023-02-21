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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 22:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:49
984
0

ВИДЕО. Осимхен вывел Наполи вперед. Перед этим Хвича не забил пенальти

В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом»

21 февраля 2023, 22:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:49
984
0
ВИДЕО. Осимхен вывел Наполи вперед. Перед этим Хвича не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.

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В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом» (1:0), отличился Виктор Осимхен. Перед этим Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин

ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин

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Источник Sport.ua
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