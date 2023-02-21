Лига чемпионов21 февраля 2023, 22:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:49
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ВИДЕО. Осимхен вывел Наполи вперед. Перед этим Хвича не забил пенальти
В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом»
21 февраля 2023, 22:45 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:49
984
0
Во вторник, 21 февраля, в Франкфурте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «Айнтрахт» принимает итальянский «Наполи», лидера Серии A.
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В первом тайме неаполитанцы довели до гола свой перевес над «Айнтрахтом» (1:0), отличился Виктор Осимхен. Перед этим Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.
ГОЛ! 0:1. Виктор Осимхен, 40 мин
ГОЛ! 0:2. Джованни Ди Лоренцо, 65 мин
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