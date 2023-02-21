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21 февраля 2023, 21:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:54
1061
0

ЗЕЛЕНСКИЙ: «Берлускони? Хорошо, что в его двор не заехал танк путина»

Президент Украины резко ответил на слова бывшего итальянского премьера

21 февраля 2023, 21:43 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:54
1061
0
ЗЕЛЕНСКИЙ: «Берлускони? Хорошо, что в его двор не заехал танк путина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал слова бывшего итальянского премьера и лидера одной из коалиционных партий Сильвио Берлускони, который призвал украинцев прекратить атаковать Донбасс, чтобы завершить войну.

Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Киеве сказал:

«Сильвио Берлускони? Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из рф, не уничтожил его родных и близких.

Я думаю, Берлускони из-за блэкаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа.

Желаю, чтобы в Италии никогда этого не было и никто этого не прожил бы, потому что это просто большая трагедия.

Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами, что происходит. И тогда, если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила братская рф, тогда мы на одном уровне будем общаться».

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Сильвио Берлускони Владимир Путин (х..ло) российско-украинская война Владимир Зеленский
Источник Украинская правда
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