Олег РАТИЙ: «Приложим все силы, чтобы Металлист выступил достойно»

Тренер «Металлиста» Олег Ратий рассказал о целях харьковской команды в текущем сезоне:

«Харьков ‒ мой родной город, мне посчастливилось поработать в детской академии этого клуба, которая славится своими воспитанниками. Это Андрей Лунин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниэль Кивинда, Антон Глущенко, Дмитрий Крыськив, Назар Волошин, Дмитрий Мацапура и еще целый ряд игроков высокого уровня.

Я рад, что вместе с коллективом единомышленников судьба нам доверила внести свою лепту в возрождение команды. Приложим все силы, чтобы «Металлист» выступил достойно в этом непростом во всех отношениях сезоне.

В идеале команда должна играть в красивый, зрелищный, атакующий футбол, который нравится болельщикам. Главное – достучаться до игроков, объяснить, как играть и построить тренировочный процесс так, чтобы им самим было интересно. Ну а каждая официальная игра – это как экзамен, который нужно постараться сдать на высокую оценку».