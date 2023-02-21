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  4. Олег РАТИЙ: «Приложим все силы, чтобы Металлист выступил достойно»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:51
216
1

Олег РАТИЙ: «Приложим все силы, чтобы Металлист выступил достойно»

Тренер харьковской команды​​​​​​​ рассказал о целях в сезоне

21 февраля 2023, 21:15 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:51
216
1
Олег РАТИЙ: «Приложим все силы, чтобы Металлист выступил достойно»
ФК Металлист. Олег Ратий

Тренер «Металлиста» Олег Ратий рассказал о целях харьковской команды в текущем сезоне:

«Харьков ‒ мой родной город, мне посчастливилось поработать в детской академии этого клуба, которая славится своими воспитанниками. Это Андрей Лунин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниэль Кивинда, Антон Глущенко, Дмитрий Крыськив, Назар Волошин, Дмитрий Мацапура и еще целый ряд игроков высокого уровня.

Я рад, что вместе с коллективом единомышленников судьба нам доверила внести свою лепту в возрождение команды. Приложим все силы, чтобы «Металлист» выступил достойно в этом непростом во всех отношениях сезоне.

В идеале команда должна играть в красивый, зрелищный, атакующий футбол, который нравится болельщикам. Главное – достучаться до игроков, объяснить, как играть и построить тренировочный процесс так, чтобы им самим было интересно. Ну а каждая официальная игра – это как экзамен, который нужно постараться сдать на высокую оценку».

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Металлист Харьков Олег Ратий
Источник FanDay
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