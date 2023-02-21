Олег РАТИЙ: «Приложим все силы, чтобы Металлист выступил достойно»
Тренер харьковской команды рассказал о целях в сезоне
Тренер «Металлиста» Олег Ратий рассказал о целях харьковской команды в текущем сезоне:
«Харьков ‒ мой родной город, мне посчастливилось поработать в детской академии этого клуба, которая славится своими воспитанниками. Это Андрей Лунин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниэль Кивинда, Антон Глущенко, Дмитрий Крыськив, Назар Волошин, Дмитрий Мацапура и еще целый ряд игроков высокого уровня.
Я рад, что вместе с коллективом единомышленников судьба нам доверила внести свою лепту в возрождение команды. Приложим все силы, чтобы «Металлист» выступил достойно в этом непростом во всех отношениях сезоне.
В идеале команда должна играть в красивый, зрелищный, атакующий футбол, который нравится болельщикам. Главное – достучаться до игроков, объяснить, как играть и построить тренировочный процесс так, чтобы им самим было интересно. Ну а каждая официальная игра – это как экзамен, который нужно постараться сдать на высокую оценку».
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