Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер прибыл во Францию на ответный матч Лиги Европы
Лига Европы
21 февраля 2023, 21:12 |
1214
1

Шахтер прибыл во Францию на ответный матч Лиги Европы

Команда готовится к матчу с «Ренном»

21 февраля 2023, 21:12 |
1214
1
Шахтер прибыл во Францию на ответный матч Лиги Европы
ФК Шахтер

21 февраля «Шахтер» прибыл во Францию, где в четверг состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Ренна». Первую игру украинская команда выиграла 2:1.

Наставник Игор Йовичевич взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Игра стартует в 22:00.

По теме:
Монако – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Унион Берлин – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
МЮ рискует остаться без трех игроков на ответный матч с Барселоной
Шахтер Донецк Ренн - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Футбол | 21 февраля 2023, 14:10 61
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом

Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды

УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
Бокс | 21 февраля 2023, 14:48 37
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»

Чемпион мира – о своем опыте

Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ
Футбол | 21.02.2023, 20:46
Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ
Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Футбол | 21.02.2023, 05:49
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
МОК разъяснил значение нейтрального статуса для рашистов и белорусов
Другие виды | 21.02.2023, 16:28
МОК разъяснил значение нейтрального статуса для рашистов и белорусов
МОК разъяснил значение нейтрального статуса для рашистов и белорусов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
spqr-te
От чого «кармільцам» паритись. Всерівно після всього можна типу «покаятись» і будеш грати в Україні. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
Скандал в матче Динамо. Не выйдем на поле, если будет трансляция
19.02.2023, 19:51 7
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
20.02.2023, 11:55 2
Бокс
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
Валидолина. Как украинцы отреагировали на победу Калининой над россиянкой
20.02.2023, 14:25 6
Теннис
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности