Шахтер прибыл во Францию на ответный матч Лиги Европы
Команда готовится к матчу с «Ренном»
21 февраля «Шахтер» прибыл во Францию, где в четверг состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Ренна». Первую игру украинская команда выиграла 2:1.
Наставник Игор Йовичевич взял на матч 28 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин.
Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.
Игра стартует в 22:00.
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