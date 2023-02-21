Шахтер прибыл во Францию на ответный матч Лиги Европы

21 февраля «Шахтер» прибыл во Францию, где в четверг состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Ренна». Первую игру украинская команда выиграла 2:1.

Наставник Игор Йовичевич взял на матч 28 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси.

Игра стартует в 22:00.