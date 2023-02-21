Лига чемпионов21 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:47
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Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ
Неаполитанская команда проводит мощный сезон
21 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:47
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Наполи к этому моменту проводит сильный сезон как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. В плей-офф ЛЧ лидер Серии A сыграет против 6-й команды Бундеслиги.
Матч начнется в 22:00.
Айнтрахт: Трапп, Ндика, Якич, Тута, Макс, Бута, Камада, Соу, Гетце, Линдстрем, Коло Муани
Наполи: Мерет, Оливера, Ким, Брахмани, Ди Лоренцо, Зьелински, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Лосано, Осимхэн
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