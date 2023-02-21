Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ

Наполи к этому моменту проводит сильный сезон как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. В плей-офф ЛЧ лидер Серии A сыграет против 6-й команды Бундеслиги.

Матч начнется в 22:00.

Айнтрахт: Трапп, Ндика, Якич, Тута, Макс, Бута, Камада, Соу, Гетце, Линдстрем, Коло Муани

Наполи: Мерет, Оливера, Ким, Брахмани, Ди Лоренцо, Зьелински, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Лосано, Осимхэн