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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:47
207
0

Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ

Неаполитанская команда проводит мощный сезон

21 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:47
207
0
Сможет ли Айнтрахт остановить Наполи? Составы на матч плей-офф ЛЧ
twitter.com/eintracht

Наполи к этому моменту проводит сильный сезон как в чемпионате Италии, так и в Лиге чемпионов. В плей-офф ЛЧ лидер Серии A сыграет против 6-й команды Бундеслиги.

Матч начнется в 22:00.

Айнтрахт: Трапп, Ндика, Якич, Тута, Макс, Бута, Камада, Соу, Гетце, Линдстрем, Коло Муани

Наполи: Мерет, Оливера, Ким, Брахмани, Ди Лоренцо, Зьелински, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Лосано, Осимхэн

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Источник Sport.ua
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