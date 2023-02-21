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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:35
584
0

Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал

Смогут ли Красные взять реванш?

21 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:35
584
0
Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» и «Реал», которые в прошлом сезоне играли в финале Лиги чемпионов, сейчас встретятся уже на стадии плей-офф. Известны составы команд.

Ливерпуль: Аллисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Байчетич, Гакпо, Салах, Нуньес

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема

Матч стартует в 22:00.

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Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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