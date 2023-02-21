Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал

«Ливерпуль» и «Реал», которые в прошлом сезоне играли в финале Лиги чемпионов, сейчас встретятся уже на стадии плей-офф. Известны составы команд.

Ливерпуль: Аллисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Байчетич, Гакпо, Салах, Нуньес

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема

Матч стартует в 22:00.