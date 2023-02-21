Лига чемпионов21 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:35
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Повтор финала ЛЧ. Составы на матч Ливерпуль – Реал
Смогут ли Красные взять реванш?
21 февраля 2023, 20:34 | Обновлено 21 февраля 2023, 20:35
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«Ливерпуль» и «Реал», которые в прошлом сезоне играли в финале Лиги чемпионов, сейчас встретятся уже на стадии плей-офф. Известны составы команд.
Ливерпуль: Аллисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Байчетич, Гакпо, Салах, Нуньес
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема
Матч стартует в 22:00.
Читайте также:Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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