Динамо заявит Бенито и Леднева на вторую часть сезона

«Динамо» Киев в ближайшее время подаст официальную заявку игроков на вторую часть сезона УПЛ. В списке найдется место вингеру Бенито, который сумел неплохо себя проявить во время сборов.

Кроме того, а заявку войдут вратарь Валентин Моргун, защитники Максим Дячук и Владислав Еременко, а также хавбеки Бенито, Богдан Леднев и Назар Волошин.

Команда Мирчи Луческу возобновит сезон 4 марта матчем против «Ингульца».