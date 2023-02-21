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  4. Динамо заявит Бенито и Леднева на вторую часть сезона
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 20:11 |
703
0

Динамо заявит Бенито и Леднева на вторую часть сезона

Вскоре клуб подаст заявку в УПЛ

21 февраля 2023, 20:11 |
703
0
Динамо заявит Бенито и Леднева на вторую часть сезона
ФК Динамо Киев. Бенито

«Динамо» Киев в ближайшее время подаст официальную заявку игроков на вторую часть сезона УПЛ. В списке найдется место вингеру Бенито, который сумел неплохо себя проявить во время сборов.

Кроме того, а заявку войдут вратарь Валентин Моргун, защитники Максим Дячук и Владислав Еременко, а также хавбеки Бенито, Богдан Леднев и Назар Волошин.

Команда Мирчи Луческу возобновит сезон 4 марта матчем против «Ингульца».

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Источник Динамомания
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