Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 20:11 |
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Динамо заявит Бенито и Леднева на вторую часть сезона
Вскоре клуб подаст заявку в УПЛ
21 февраля 2023, 20:11 |
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«Динамо» Киев в ближайшее время подаст официальную заявку игроков на вторую часть сезона УПЛ. В списке найдется место вингеру Бенито, который сумел неплохо себя проявить во время сборов.
Кроме того, а заявку войдут вратарь Валентин Моргун, защитники Максим Дячук и Владислав Еременко, а также хавбеки Бенито, Богдан Леднев и Назар Волошин.
Команда Мирчи Луческу возобновит сезон 4 марта матчем против «Ингульца».
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