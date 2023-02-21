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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»
Англия
21 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:01
972
2

Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»

Команда снова борется за выживание

21 февраля 2023, 19:51 | Обновлено 21 февраля 2023, 21:01
972
2
Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко убежден, что команда с новым тренером Шоном Дайчем будет прогрессировать и покинет опасную зону.

«Мне очень нравится в «Эвертоне», как может не нравиться здесь? Я рад, что представляю такой клуб. Что касается команды, то у нас сейчас свежий старт с новым тренером Шоном Дайчем. Чувствую, что с ним смогу прогрессировать».

«В таблице «Эвертон» находится не на своем месте. Мы не там, где должны или заслуживаем находиться. Будем бороться, чтобы подняться выше», — сказал Миколенко.

Ливерпульская команда с 21 очком занимает 16-е место в таблице АПЛ.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 2
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whitebell81
Змінився тренер - пішла гра. Головне, щоб це було не короткостроковим імпульсом
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+3
AnDiM
Ну по грі якраз на своєму.
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-2
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