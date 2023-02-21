Виталий МИКОЛЕНКО: «Эвертон не на своем месте в таблице АПЛ»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко убежден, что команда с новым тренером Шоном Дайчем будет прогрессировать и покинет опасную зону.

«Мне очень нравится в «Эвертоне», как может не нравиться здесь? Я рад, что представляю такой клуб. Что касается команды, то у нас сейчас свежий старт с новым тренером Шоном Дайчем. Чувствую, что с ним смогу прогрессировать».

«В таблице «Эвертон» находится не на своем месте. Мы не там, где должны или заслуживаем находиться. Будем бороться, чтобы подняться выше», — сказал Миколенко.

Ливерпульская команда с 21 очком занимает 16-е место в таблице АПЛ.