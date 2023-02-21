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Чемпионат мира
21 февраля 2023, 19:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:30
109
0

Тренер Аргентины рассказал, поедет ли Месси на ЧМ-2026

Скалони считает, что решать будет игрок

21 февраля 2023, 19:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:30
109
0
Тренер Аргентины рассказал, поедет ли Месси на ЧМ-2026
twitter.com/FIFAWorldCup. Лионель Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не исключает, что форвард Лионель Месси все-таки получит возможность сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

«Играть или не играть на ЧМ-2026 – это решение Месси, но если здоровье и его форма будут позволять, то он там будет. Конечно, большая привилегия иметь такого футболиста в составе. Это же касается Анхеля Ди Марии».

«Если он будет в форме и здоров, то продолжит получать вызов в национальную команду», – сказал Скалони.

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Лионель Месси Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник ESPN
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