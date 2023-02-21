Чемпионат мира21 февраля 2023, 19:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:30
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Тренер Аргентины рассказал, поедет ли Месси на ЧМ-2026
Скалони считает, что решать будет игрок
21 февраля 2023, 19:28 | Обновлено 21 февраля 2023, 19:30
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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони не исключает, что форвард Лионель Месси все-таки получит возможность сыграть на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
«Играть или не играть на ЧМ-2026 – это решение Месси, но если здоровье и его форма будут позволять, то он там будет. Конечно, большая привилегия иметь такого футболиста в составе. Это же касается Анхеля Ди Марии».
«Если он будет в форме и здоров, то продолжит получать вызов в национальную команду», – сказал Скалони.
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