У Жироны все хорошо: довольны трансферами, хотят продлить контракт тренера
Цыганков оказался в неплохой ситуации
По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» полностью довольно зимними трансферами, включая подписание украинского хавбека Виктора Цыганкова, ставшего вторым самым дорогим подписанием в истории клуба.
Команда выиграла два из трех последних матчей, в том числе ярко разгромила «Альмерию» 6:2, отдалившись от зоны вылета.
Сообщается, что клуб начал работу над продлением контракта с наставником Мичелом, у которого есть план развития команды на ближайшие сезоны.
Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге 11-е место с 27 очками.
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