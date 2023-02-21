У Жироны все хорошо: довольны трансферами, хотят продлить контракт тренера

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» полностью довольно зимними трансферами, включая подписание украинского хавбека Виктора Цыганкова, ставшего вторым самым дорогим подписанием в истории клуба.

Команда выиграла два из трех последних матчей, в том числе ярко разгромила «Альмерию» 6:2, отдалившись от зоны вылета.

Сообщается, что клуб начал работу над продлением контракта с наставником Мичелом, у которого есть план развития команды на ближайшие сезоны.

Сейчас «Жирона» занимает в Ла Лиге 11-е место с 27 очками.