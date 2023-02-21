Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону
Давно не было переходов из мадридской в каталонскую команду
По информации испанских СМИ, «Реал» пытается продлить контракт полузащитника Марко Асенсио, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.
Однако пока что сторонам не удается договориться о сумме, так как «Реал» не готов платить те деньги, которые хочет получать игрок.
Сообщается, что сам Асенсио открыт к переходу в «Барселону», которая из-за финансовых ограничений с радостью подпишет свободного агента исторического соперника.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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