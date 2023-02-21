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  4. Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону
Испания
21 февраля 2023, 17:49 |
285
1

Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону

Давно не было переходов из мадридской в каталонскую команду

21 февраля 2023, 17:49 |
285
1
Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

По информации испанских СМИ, «Реал» пытается продлить контракт полузащитника Марко Асенсио, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.

Однако пока что сторонам не удается договориться о сумме, так как «Реал» не готов платить те деньги, которые хочет получать игрок.

Сообщается, что сам Асенсио открыт к переходу в «Барселону», которая из-за финансовых ограничений с радостью подпишет свободного агента исторического соперника.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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Реал Мадрид Марко Асенсио Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Cadena Ser
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Комментарии 1
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justhateme
Клоунесса, не може пробитись у основний склад, грає 50% ігрового часу в кращому випадку, але хоче щось або перейде у Барселону Тому ніколи не буде в основі, бо навіть допускає таку думку
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