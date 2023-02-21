Реал не может договориться с Асенсио. Игрок готов перебраться в Барселону

По информации испанских СМИ, «Реал» пытается продлить контракт полузащитника Марко Асенсио, который может стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона.

Однако пока что сторонам не удается договориться о сумме, так как «Реал» не готов платить те деньги, которые хочет получать игрок.

Сообщается, что сам Асенсио открыт к переходу в «Барселону», которая из-за финансовых ограничений с радостью подпишет свободного агента исторического соперника.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провел 29 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.